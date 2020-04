Per il vaccino è nuova sfida tra Stati Uniti e Cina. Per il modello asiatico bisogna aspettare dicembre. Gli americani ad aprile iniziano test sull’uomo

La vera caccia, il vero obiettivo, la via per debellare un nemico che non si conosce è il vaccino. L’unica certezza sui tempi di un ritorno alla normalità nel mondo è legata sicuramente alla scoperta dello strumento per proteggere l’uomo dal virus. Sono tanti gli istituti di ricerca di vari paesi del mondo che lavorano per trovarlo. Per il vaccino si annuncia una nuova sfida tra Stati Uniti e Cina. I due modelli sembrano particolarmente avanti rispetto agli altri. Per il modello asiatico bisogna aspettare dicembre. Gli americani ad aprile iniziano test sull’uomo. Lo studio asiatico è guidato da una donna bioingegnere esperto, Wei Chen, e il lavoro è registrato da Chinese Clinical Trial Registry. La donna è anche virologa e generale dell’esercito cinese. Il modello è stato sviluppato congiuntamente dall’Istituto di Biotecnologia, dall’Accademia delle Scienze mediche militari dell’Esercito di liberazione popolare e dalla CanSino Biologics Inc.

Leggi anche > Covid, clamoroso confronto

Vaccino, è nuova sfida tra Usa e Cina: il confronto

“Il test – racconta la giornalista Asia Times – è stato condotto su 108 adulti sani dai 18 ai 60 anni in due strutture mediche proprio nell’ex epicentro del virus, in Hubei, la provincia di Wuhan. Dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre». Il preparato «contiene solo un frammento dell’agente patogeno per stimolare una risposta immunitaria protettiva». Asia Times riporta anche il modello americano che è a buon punto: «Il 15 marzo gli scienziati del Kaiser Permanente Washington Health Research Institute hanno iniziato il primo studio sui vaccini negli Stati Uniti. Nel Regno Unito, i ricercatori dell’Università di Oxford inizieranno a testare il loro vaccino sugli animali questa settimana e sperano di iniziare i test sull’uomo entro aprile“.

Leggi anche > Covid, come disinfettare la mascherina

Sembra che u due modelli siano molto vicini alla soluzione. Entrambi stanno ottenendo ottimi risultati dalle sperimentazioni. Serve però ancora tempo.

.