Covid-19 in Lombardia, l’assessore al welfare Giulio Gallera ha aggiornato i dati della sua Regione.

Covid-19, Giulio Gallera ha aggiornato il bollettino di oggi 6 aprile per la sua Regione. Rispetto alla giornata di ieri ci sono 1.089 nuovi casi positivi: ad oggi il numero di malati in Lombardia è di 51.534 persone. Si registra un calo di 95 persone ricoverate non in terapia intensiva (11.914 in totale) ma un + 26 di quelli ricoverati in terapia intensiva (1.341 in totale). Stando alle sue parole, tale aumento rientra nella fisiologia dell’epidemia ma non è così significativo da aumentare la pressione sugli ospedali come nei giorni scorsi. Il numero dei decessi nella regione settentrionale ammonta a 9.020, con un incremento di 297 morti nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i guariti ( +184) che sono in totale 13.863 persone. L’assessore al welfare lombardo ha aggiornato i dati tramite diretta facebook. “E’ una situazione in costante e lento miglioramento, ma non bisogna abbassare la guardia. Anche i dati delle singole province sono in miglioramento: Milano registra un incremento di 308 casi positivi (ieri 411), Bergamo un +103 (ieri 124), Brescia + 137 (ieri +160).

Covid-19 Lombardia, Gallera invita alla prudenza

Il prossimo weekend sarà quello pasquale. Quest’anno, ovviamente, saranno delle festività molto diverse: a causa del covid-19 e delle misure stringenti adottate dal governo, non si potrà festeggiare fuori casa. Giulio Gallera ha rilasciato un messaggio per la popolazione, invitando alla prudenza: “Non bisogna abbassare la guardia, prepariamoci ad una Pasqua diversa. No alle grigliate nei parchi, no alle gite fuori porta, sì allo stare in casa magari con un bel pranzo in famiglia”. L’assessore al welfare lombardo ha comunicato che anche i dati di Milano di oggi sono confortanti.

Stando all’ultimo bollettino della protezione civile, i nuovi casi positivi in tutta la nazione sono 1941, con 636 deceduti nelle ultime 24 ore. Aumenta il numero dei guariti: 1022 in più rispetto a ieri.