In diretta su Twitter Fiorello ha detto: “Secondo me, riaprire le chiese per celebrare la Messa di Pasqua potrebbe essere un grave errore”.

Rosario Fiorello ha commentato in diretta su Twitter la proposta di Matteo Salvini di aprire le chiese a Pasqua per la santa Messa: “Secondo il mio parere, riaprire le chiese a Pasqua potrebbe essere un errore. Non credo che Dio accetti le preghiere solo da chi va in chiesa. Se sono credente e sono fedele posso pregare anche in qualsiasi zona della casa, in bagno, cucina, salotto o sala da pranzo. Non c’è bisogno di mettersi eleganti e andare in chiesa”.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, Burioni: Prepariamoci alla convivenza col virus”

Fiorello replica all’apertura delle chiese voluta da Salvini

Aprire le chiese per celebrare la Messa di Pasqua nel rispetto delle norme di sicurezza messe in atto durante l’emergenza contro il Coronavirus. Lo ha chiesto, sabato 4 aprile, Matteo Salvini, leader della Lega in un’intervista a ‘Sky Tg24’. Il segretario leghista aveva detto: “Sostengo le richieste di quelli che affermano di poter entrare in chiesa, seppur ordinatamente e con le distanze di sicurezza per la Messa di Pasqua, magari entrando in quattro o cinque persone alla volta”.

LEGGI ANCHE –> Romina Carrisi sfoggia le curve con un bikini da urlo

“C’è un appello promosso da Tempi – ha concluso Matteo Salvini – ai vescovi italiani: rispettando tutte le distanze, naturalmente in numero limitato, la santa Pasqua può e deve essere un momento di speranza per milioni di italiane e italiani”.