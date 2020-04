Covid-19, nuove regole per i parrucchieri. Strumenti monouso e clienti su appuntamento. Sperano per un’apertura il prima possibile

Tutto fermo da circa un mese. Serrande abbassate, pettini e forbici nei cassetti e le tinte nel ripostiglio. Non si hanno notizie su una ipotetica riapertura, qualcuno vocifera il 4 maggio, altri sperano prima, ma nessuna certezza per il momento. I parrucchieri però sono pronti a ripartire e a tornare a coccolare i loro clienti, che hanno fiducia in loro e si lasciano avvolgere dal loro affetto. Non sarà facile, tornare a lavoro significherà iniziare daccapo con nuovi metodi, nuove regole, si tratterà quasi di una rinascita. Strumenti monouso e clienti su appuntamento.

Covid-19, cosa potrebbe cambiare per i parrucchieri

Non si sa ancora quando, ma prima o poi le attività commerciali riapriranno ma quali saranno le nuove regole? Per i parrucchieri e non solo sarà fondamentale gestire nel modo giusto la partita igienico-sanitaria. Qualsiasi strumento utilizzato potrebbe diventare monouso, a partire dagli asciugamani fino ad arrivare alle mantelline. Gli appuntamenti dovranno essere programmati nel miglior modo possibile, non si potrà attendere il proprio turno al negozio e gli orari saranno più rigidi. Per chi ha più di due postazioni dovrà studiare bene la gestione dei turni dei dipendenti, niente assembramenti soprattutto in luoghi chiusi. “Dobbiamo ricominciare con tutte le precauzioni del caso però è l’unico modo per vincerla, la paura“. Le parole di Joe Scollo, uno dei titolari del negozio di parrucchieri Hairforce nella storica via Ghibellina.

Sarà dura, ma tutto andrà per il meglio. Le imprese e le attività commerciali riapriranno, persone torneranno a lavorare, ma fondamentale sarà seguire le regole.