Un bambino statunitense di 6 anni, affetto da fibrosi cistica, è riuscito a guarire dal Covid-19 dopo due settimane, nonostante le sue condizioni di salute.

Ha commosso tutti la storia di Joseph Bostain, un bambino statunitense di sei anni che è riuscito a sconfiggere il coronavirus. Joseph, originario del Tennessee, combatte da anni contro una fibrosi cistica ed il 19 marzo è risultato positivo al Covid-19, virus che combinato alla grave patologia pregressa, sarebbe potuto risultare letale. La madre del piccolo ha raccontato la storia sui social e con un video in cui è lo stesso Joseph a parlare, ha reso nota la guarigione commuovendo migliaia di utenti. Il video è divenuto subito virale come un messaggio di speranza in un momento così delicato per l’intera umanità che si trova ad affrontare un’epidemia di portata globale.

Covid-19, bambino statunitense di sei anni affetto da fibrosi cistica guarisce: “Sono un guerriero”

“Grazie per tutti i biglietti, le preghiere e i regali. Sono un guerriero, lotto contro la fibrosi cistica e ho battuto Covid-19“. Con queste parole in un video pubblicato sui social dalla madre, Joseph Bostain, un bambino statunitense di sei anni affetto da fibrosi cistica, ha reso noto di aver sconfitto il coronavirus che lo aveva colpito circa due settimane prima. Secondo quanto riportato dalla redazione del tabloid britannico Daily Mail, Joseph, originario del Tennessee, negli Stati Uniti, lo scorso 19 marzo è risultato positivo al virus. Da quel momento, la madre Sabrina ha dato costanti aggiornamenti sulle condizioni di salute del bimbo attraverso il proprio profilo Facebook affermando che i primi sintomi accusati da Joseph fossero febbre alta, tosse e stanchezza.

Il 26 marzo la donna aveva scritto su Facebook che il figlio la sera prima aveva passato una serata complicata con febbre alta e tosse, sintomi che si sono ridotti due giorni più tardi. L’1 aprile, come riferisce il Daily Mail, poi la bella notizia attraverso un video in cui lo stesso Joseph annuncia di essere guarito: “Sono un guerriero“. Nonostante la sua patologia, che induce il corpo a produrre muco denso, il quale può andare ad ostruire i polmoni e il pancreas, potesse creare una combinazione letale con il Covid-19, il piccolo è riuscito a guarire. Il video di Joseph ha fatto il giro del web commuovendo migliaia di utenti che hanno commentato il post.

Ad oggi gli Stati Uniti sono la nazione più colpita dall’epidemia di coronavirus con 368.449 casi di contagio complessivi, mentre le vittime sono salite a 10.993.