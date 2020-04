Bimba caduta nel Brentella: clamorosa ipotesi avanzata dalla Procura

Treviso, una bimba di 2 anni scivola nel Brentella e muore davanti alla mamma. Un gioco si è trasformato in una grande tragedia

Un momento di gioco si è trasformato in tragedia. A Treviso, una bambina di quasi 2 anni ha perso la vita dopo essere scivolata nel canale Brentella. Un momento, un attimo di disattenzione ha provocato tutto questo in via Fantin a Ciano del Montello, poco dietro il ristorante Casa Brusada. Un vicino dall’altra parte del canale ha visto la bambina ed ha cominciato ad urlare per chiedere aiuto, intanto un passante ha visto la piccola in acqua, si è tuffato per raccogliere il corpicino ma non c’è stato niente da fare. La bambina era già morta. Quando è arrivato il personale sanitario con l’elicottero non ha potuto fare altro che constatare il decesso della bimba.

Muore bimba di due anni: la tragedia

Alejsa Halini, che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo 29 aprile, ha lasciato all’improvviso la sua famiglia. Domenica, verso le 13 la piccola, con la mamma e la nonna, è uscita di casa e ha raggiunto il parco giochi dietro casa, ai confini con l’abitazione di Marco Pincin, il titolare del ristorante Casa Brusada di via Fantin. C’era anche dei vicini nel piccolo parco. Probabilmente la mamma e la nonna si sono distratte un attimo e così si è consumata la tragedia. La bimba è corsa verso il canale, forse per vedere le papere, ed è caduta in acqua.

L’ipotesi della Procura: omicidio colposo

Il pm Giulio Caprarola ha disposto comunque l’autopsia sul cadavere della bambina, per accertarsi che il decesso sia avvenuto per annegamento. Resta ancora da evidenziare se questo dramma famigliare sia venuto fuori da eventuali carenze di controllo anche se al momento non ci sono ancora nomi sul registro degli indagati