Due cani randagi proteggono una donna anziana e cieca che dorme in riva al mare. La scena surreale ha commosso il mondo del web

Una scena surreale quella che ha come protagonisti due cani randagi che in riva al fiume proteggono una donna anziana e cieca. Così questa immagine non può che lasciare tenerezza nel cuore delle persone e sensibilizzare gli animi. Una foto che ci spinge a riflettere sul significato di pietà e compassione. istinto di sopravvivenza. Tutto è accaduto in Nepal, le immagini sono state pubblicate da Ake Srisuwan.

Due cani randagi proteggono la donna

Sono due le immagini che in questi giorni così speciali commuovono il web. La prima rappresenta una donna anziana che dorme lungo la riva del fiume. E’ ricoperta di fango. Accanto a lei c’è un cane, anche lui pieno di terra, che sembra riscaldarla. Ha la testa alta, come se stesse vigilando su di lei. Nell’altra foto, è presente un altro cane. E’ a circa due metri di distanza, ma anche lui guarda quella donna. Il fotografo ha pubblicato le due immagini sui social network con l’intento di commuovere il web in questo momento così drammatico che tutti noi stiamo vivendo. Srisuwan ha cercato informazioni tra la gente del posto ed è venuto a sapere che la donna anziana è una cieca senzatetto che vaga sempre in giro accompagnata con quei due cani che condividono con lei la vita di strada, tutti e tre randagi.

Si vocifera che la donna, probabilmente ubriaca, si è addormentata sulle rive del fiume, incurante del fango e dei pericoli che potevano derivare da questa sua scelta.