Prima il boato poi il cedimento: crolla ponte in mattinata

Stamane è crollato il ponte che collega la frazione di Albiano Magra ad Aulla in provincia di Massa-Carrara. Dalle prime informazioni sembra che non ci siano vittime.

Questa mattina, mercoledì 8 aprile, intorno alle 10:30 è crollato un ponte in provincia di Massa-Carrara. Nel dettaglio a cedere è stato, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, è il ponte soprastante al fiume Magra che collega la frazione di Albiano Magra ad Aulla. I residenti avrebbero sentito un forte boato prima che il ponte collassasse in tutta la sua lunghezza. Coinvolto un furgone di un’impresa di trasposto, su cui viaggiavano due persone che sarebbero riuscite ad uscire dal veicolo rimanendo lievemente ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.