Ai tempi del Coronavirus diventa diffcile mantenere una relazione clandestina e così le amanti vengono dimenticate dai loro amati

Tempi duri per gli amanti in questo periodo così delicato che ci costringe a rimanere a casa. Vivere una relazione clandestina non è mai stato un gioco da ragazzi ma mai come ora gli amanti hanno difficoltà a vedersi e passare del tempo insieme. La pandemia ha stravolto i piani di tutti, ogni cosa è bloccata, sospesa. Il silenzio rimbomba nella notte, non passano macchine, nessun rumore, solo il vole degli uccelli e la luna che ci osserva dall’alto. La strada è un deserto, non c’è movimento.

Gli amanti dimenticati durante il Coronavirus

Le parole del Premier Conte, quell’11 marzo, rimbombano nella mente di tante persone. Soprattutto in quelle che all’improvviso si sono ritrovate sole, senza gli affetti più cari vicino e chissà per quanto tempo. Per non parlare degli amanti che non possono continuare la loro relazione, neanche a distanza, come una coppia normale. Alcuni provano a contattare anche solo con un messaggio il/la loro amato/a ma non ricevono risposta e l’attesa diventa angoscia. Non rispondono, forse perché sono lì insieme alla loro famiglia, a condividere un gioco, un momento e l’amante non può fare niente se non aspettare che passi tutto questo. Così in questo momento così surreale ci si domanda se veramente ne vale la pena rischiare, amare e continuare a cercare una persona che in questo momento ha altro da fare. C’è chi invece se la rischia e consuma l’atto d’amore in una macchina in fondo alla strada, ma attenzione i carabinieri sono dietro l’angolo, soprattutto in questo momento.

E’ dura, ai tempi del Coronavirus tutti possono ritrovarsi in una categoria, tranne gli amanti, loro sono in una specie di limbo e chissà ancora per quanto tempo.