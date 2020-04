Uno sconto sui pacchetti calcio e sport fino alla rata di maggio. Le tante richieste hanno già bloccato il sito dell’emittente

Uno sconto sui pacchetti calcio e sport fino alla rata di maggio. E’ una gradevole sorpresa per gli abbonati ai pacchetti calcio e sport di Sky che si sono visti arrivare le rate senza poter visualizzare le gare. La sospensione ha rischiato di far arrivare delle disdette, e non poche. Del resto il calcio costa abbastanza e pagare a vuoto, in tempi di emergenza sanitaria ed economica, non è opportuno. Così l’emittente ha deciso di correre ai ripari proponendo a tutti gli abbonati, sia sul satellite che su scheda Premium di Sky, uno sconto valido sulle rate fino al 31 maggio 2020.

Sky lancia lo sconto: importi e modalità

Lo sconto nello specifico riguarda l’importo di 15,20 euro per gli abbonati di entrambi i pacchetti calcio e sport; 7,60 euro di sconto per quanto riguarda le rate degli abbonamenti singoli a Sky calcio e Sky sport. Per accedere allo sconto, l’utente deve attivarsi andando sul sito dell’emittente. Nella sezione “fai da te” possono procedere con l’attivazione dello sconto. Tuttavia, nelle ultime ore si registra un black out dovuto alle tante richieste. Il sistema è andato in tilt, un p’ come è accaduto la scorsa settimana al portale dell’Inps. Il risparmio fa gola a molti, specie in tempo di coronavirus.

Si dovrà attendere con calma che la situazione diventi più fluida. Per Sky è importante conservare il rapporto con gli abbonati, a prescindere dall’eventuale ripresa che, al momento, è ancora lontana almeno un mese.