La star della tv Maria Grazia Cucinotta interviene a gamba tesa sul tema Coronavirus e rivela: “Il nemico è tra noi da prima delle festività natalizie”

Il Coronavirus, tema caldo in questo periodo, fa drizzare le antenne anche ai vip più chiacchierati della televisione nazionale. Tra questi spicca Maria Grazia Cucinotta, star della tv internazionale. L’ex modella italiana, protagonista nel film di Massimo Troisi ne “Il Postino”, ha voluto recitare mea culpa per non aver ascoltato i consigli provenienti dalla Cina. I suoi colleghi e compagni di viaggio hanno più volte ravvisato il pericolo che inevitabilmente si sarebbe esteso a tutta la popolazione mondiale. Secondo le stime di circolazione del virus in Cina, era stato suggerito alla Cucinotta, di stare a casa il più possibile perchè il nemico si aggirava in maniera occulta da prima del periodo natalizio.

Un esempio in tal senso l’avevano offerto i fratelli Cannavaro, Paolo e Fabio, due spiccate icone del calcio giocato, oggi in Cina. I due napoletani oggi, allenano squadre del campionato di massima serie cinese e mentre lì tutto torna alla normalità, lanciano il loro grido d’allarme sulla pericolosità del virus.

Maria Grazia Cucinotta abbindolata dalle istituzioni italiane

La normalità prima del mese di Marzo in Italia lasciava presagire linee di giudizio sottili sul problema del Coronavirus. La sottostimazione del problema è stata certamente oggetto di discussioni dalla fine di Marzo. Le istituzioni italiane non hanno convinto Maria Grazia Cucinotta sulla gestione dell’emergenza. Il taglio sulla sanità applicato in precedenza dal Governo suonavano come un grido di allarme per la popolazione italiana. Oggi si parla di mancanza di posti letto, mascherine, respiratori e ventilatori polmonari, mentre in precedenza le istituzioni avevano sottovalutato il problema, rassicurando la popolazione sull’efficienza della gestione. “Il nostro Governo ha creato confusione oltre al fatto di essersi trovato impreparato a gestire la situazione sanitaria” – racconta indignata Maria Grazia Cucinotta.

Considerare il Covid-19 una banale influenza di fronte ad una Pandemia senza precedenti è da coscienti malvagi che non vogliono sentir parlare di problemi. L’errore più grande della Cucinotta è stato, come da lei stessa ammesso, quello di fidarsi ciecamente del Governo prima che lo tsunami si abbattesse in modo distruttivo sul nostro Paese.