Uno shock senza precedenti per l’Istat. Il blocco dell’economia non ha riferimenti storici ed è difficile prevederne le conseguenze in termini numerici. L’economia reale, del resto, manifesta e riflette il tutto dopo un certo periodo per una questione fisiologica, come conferma lo stesso >Istituto di Statistica. “Lo scenario internazionale è dominato dall’emergenza sanitaria. Le necessarie misure di contenimento del Covid-19 stanno causando uno shock generalizzato, senza precedenti storici, che coinvolge sia l’offerta sia la domanda”. Chiaro il riferimento al fattore storico. Non ci sono precedenti per poter fare una comparazione in tal senso e avere dei dati. Non esistono riferimenti in termini economici, purtroppo.

Black out senza precedenti e le congiunture

Gli effetti congiunturali, come anticipato, si manifestano molto dopo. Difficile fare riferimento all’epidemia del 1918, la Spagnola. Il mondo era troppo diverso, l’economia e gli apparati produttivi, i mercati. Tuttavia, va ricordato che il premio Nobel all’economia del 2008 Paul Brugman, aveva i ogni caso dato un solo riferimento a quella crisi sanitaria ed economica. Riguarda i tempi di ripresa delle attività. Fallire i tempi e andare in fretta senza avere il controllo della situazione, potrebbe riproporre i contagi e costringere a fermare di nuovo tutto. Così accadde nel 1918, per il resto vanno attese le congiunture come sottolinea l’Istat:

“La rapida evoluzione della pandemia rende difficile rilevare l’intensità degli effetti sull‘economia reale con gli indicatori congiunturali la cui diffusione avviene con un ritardo fisiologico rispetto al mese di riferimento”.