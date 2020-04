Pulire e disinfettare la spesa è una procedura inutile, l’unica regola a cui occorre attenersi è quella di lavare spesso le mani ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.

In questi giorni in cui il Covid 19 sembra stia perdendo la sua forza in italia resta sempre alto il livello di guardia e la paura in moltissime persone, questo può portare a seguire certi comportamenti che anche se non dannosi si rivelano essere però completamente inutili. Uno di questi è l’abitudine di disinfettare la spesa una volta portata a casa per cercare di eliminare la presenza del virus prima di riporre le nostre cose in frigo. A sostenere l’inutilità di tale pratica è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di milano che afferma: “Per contaminarci con qualcosa acquistata al supermercato dovremmo avere la sfortuna innanzitutto che qualcuno ci abbia tossito sopra. E, – continua il dottore – È dimostrato inoltre che il virus non si trasmette attraverso gli oggetti ma solo attraverso gli uomini”.

LEGGI ANCHE -> Morte degli uccelli a causa delle antenne 5G? No, solo cause naturali

Non c’è bisogno di pulire la spesa

A far nascere la paura è la consapevolezza che purtroppo il virus ha la capacità di resistere fino a 72 ore su plastica e acciaio mentre è di appena 24 ore la sua sopravvivenza sul cartone. Quello che occorre fare per cercare di limitare le possibilità di trasmissione del Covid 19 è, in linea generale, di preoccuparsi di mantenere l’ambiente pulito in particolar modo per quanto riguarda quegli oggetti che tocchiamo più spesso come le maniglie, gli interruttori elettrici e le superfici del bagno.

LEGGI ANCHE -> Clorochina, una nuova potente arma contro il Covid 19

La cosa migliore da fare quindi è applicare su determinate superfici dell’alcool etilico, acqua ossigenata oppure candeggina. In ogni caso la regola fondamentale è di lavarsi spesso le mani per evitare di veicolare il virus basta toccarsi con le mani il viso e farlo venire così in contatto con occhi, bocca o naso.