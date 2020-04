La piccola Elisa è morta a causa della leucemia: il padre ha scritto un messaggio straziante sui social.

Tragica notizia arriva da Roma: la piccola Elisa Pardini è morta a causa di una grave forma di leucemia. La bimba era ricoverata da tre anni al Bambin Gesù di Roma. “Elisa, il nostro cucciolo, ci ha lasciati soli… è morta… e io e Sabina con lei …27/06/2014-09/04/2020…“: questo lo straziante messaggio pubblicato dal padre sul noto social network Facebook. Negli ultimi giorni le condizioni di salute della bambina erano peggiorate. Una storia drammatica resa nota dal padre Fabio tramite i suoi canali social, cercando un donatore per salvarle la vita. A fine marzo Fabio aveva scritto che la situazione era molto complicata, aggiornato tutte le persone che seguono la pagina.

Elisa vinta dalla leucemia: la storia della sua famiglia

Il padre di Elisa aveva utilizzato il social Facebook per cercare un donatore. Sua figlia, infatti, era affetta da leucemia mielomonocitica infantile, una gravissima forma di tumore. La bimba ha lottato per per 3 anni e ha ricevuto anche due trapianti di midollo. Questo tipo di leucemia è alquanto raro e può essere guarito solo da un trapianto di midollo osseo. La famiglia viveva a Pordenone ma avevano lasciato tutto per stare sempre accanto alla figlia a Roma. Su Facebook tantissime persone hanno scritto un messaggio di cordoglio per la piccola guerriera.

In un momento così difficile per il nostro paese, arriva l’ennesima tragica notizia: la storia della piccola Elisa aveva commosso ed emozionato tantissime persone.