Covid-19: le zanzare potrebbero essere un rischio di contagio. Il professore Rezza risponde ai dubbi in vista della bella stagione

Il sole entra dalle nostre finestre e ci fa notare che nonostante noi siamo fermi, la natura continua il suo corso: i fiori cominciano a sbocciare, l’erba cresce e le giornate si allungano. E’ arrivata la primavera, la stagione di rinascita. La stessa che noi, obbligati a stare in casa, ci stiamo costruendo. Aumentano le temperature che oltrepassano i 20° nella maggior parte dell’Italia, e la speranza che il virus possa rallentare la sua corsa cresce. Secondo alcuni, infatti, l’arrivo di temperature più alte potrebbe favorire un’ulteriore diminuzione della diffusione del COVID-19. Ma attenzione, con l’arrivo dell’estate avanzano anche le zanzare e molti si chiedono se questi insetti possano trasmettere l’infezione.

Covid-19, aumentano i dubbi sulle zanzare

Molti sono i dubbi che scaturisce l’avanzata delle zanzare riguardo al Coronavirus. Ma secondo gli esperti non dovrebbero sorgere problemi. Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (ISS) smonta ogni tipo di ipotesi: “Questo non è un virus che si trasmette per vettori (come potrebbe essere la zanzara) – spiega – ma è il classico virus respiratorio quindi viene trasmesso attraverso le goccioline di saliva dette goccioline di flug'”. Anche Ranieri Guerra sembra essere dello stesso parere. Affinché il virus possa essere trasmesso è la zanzara stessa a dover essere infetta. Nel caso del Coronavirus, ad oggi, non ci sono elementi che ne dimostrino la possibilità di trasmissione attraverso la puntura.

Sembra quasi sfatato il dubbio che le zanzare possano essere un mezzo di contagio, proprio perché il Covid-19 prende di mira l’apparato respiratorio ed è meno presente nel sangue, se non assente.