Covid-19, pronto vaccino dagli Stati Uniti: via ai test sull’uomo

Covid-19: Ci siamo, pronto il vaccino! Via ai test sull'uomo, ecco di cosa si tratta e chi lo finanzierà.

Novità in arrivo. Sono iniziati i test sull’uomo e il vaccino potrebbe essere disponibile il prima possibile. Ad annunciarlo sono proprio gli Stati Uniti. Uno dei sette vaccini ha funzionato sugli animali e così si è passati alla fase di sperimentazione sugli umani. Nelle prossime settimane verrà testato su 40 volontari che si sono messi a disposizione per la sperimentazione: si tratta di adulti sani, provenienti dalle città di Filadelfia e Kansas City. Ognuno riceverà due dosi a distanza di quattro settimane e i primi responsi sono previsti per la fine dell’estate. Se tutto andrà bene si passerà alla fase due, alla ricerca di fondi e a produrre l’Ino-4800.

In arrivo il vaccino anti-covid-19

Tutto questo è stato possibile grazie a chi ha finanziato la ricerca. Nelle scorse settimane Bill & Melinda Gates Foundation ha donato 100 milioni di dollari per la ricerca contro il Coronavirus: questa grossa somma di denaro è servita per finanziare progetti ad ampio raggio come i kit per fare il test in casa e sette nuovi vaccini. “La produzione di un vaccino Covid-19 entro i prossimi 12-18 mesi – spiega Richard Hatchett, Ceo della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – non è solo una sfida scientifica, ma richiederà anche nuovi livelli di collaborazione e investimenti nell’industria e nel governo – annuncia – C’è ancora molta strada da percorrere, ma oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante in quel viaggio”.

Si tratta di un vaccino-cerotto che rilascia il principio attivo nella pelle, i suoi 400 microaghi in 2-3 minuti si sciolgono senza dolore e senza sanguinamento rilasciando l’antigene che scatena la risposta immunitaria.