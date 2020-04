Una donna californiana di 53 anni ha scatenato la follia al supermercato. Ha leccato i prodotti che metteva nel carrello e poi è scappata

Una donna californiana di 53 anni ha scatenato la follia al supermercato. Ha leccato i prodotti che metteva nel carrello e poi è scappata. Si chiama Jennifer Walker ed è stata arrestata a South Lake Tahoe, città della contea californiana di El Dorad. La 53enne donna si è messa a leccare i prodotti prima di metterli nel carrello. Il fatto ha scatenato il panico in tempi di coronavirus. La California è tra gli Stati più colpiti e le reazioni dei clienti del supermercato si possono immaginare. Oltretutto, si è presentata alle casse con le intenzioni di non pagare ed è andata via. Quando stava per andare via la polizia l’ha bloccata a e l’ha arrestata con l’accusa di vandalismo criminale. La merce che ha rubato ammontava a circa 1800 euro.

Leggi anche > Tassa per il coronavirus, la proposta

Follia al supermercato, non il primo caso negli Usa

Tutto ciò che è accaduto in California non è stato il primo caso. In queste settimane di paura da contagio da Coronavirus non è un caso isolato. Sono stati infatti diversi gli episodi che mostrano situazioni simili avvenute nei supermercati. Lo scorso mese di marzo, un uomo del Missouri si è fatto riprendere mentre leccava varie bottiglie sistemate su uno scaffale di un supermercato del circuito commerciale Walmart.

Leggi anche > Covid e i rischi dell’allergia

Una sorta di emulazione è in corso nello Stato californiano. Un pericolo che diventa grosso con la pandemia in corso. Gli Statti Uniti d’America sono anche tra i paesi più colpiti al mondo.