Coronavirus, immagini terribili: bare assiepate pronte per la fossa comune. Lo Stato di New York ha più casi di coronavirus di qualsiasi Paese al mondo.

Il Covid-19 non si ferma. E New York è la vittima per eccellenza. Immagini terribili riprese da un drone testimoniano l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti. Decine di bare sono posizionate una accanto all’altra e sepolte in fosse comuni vicino a New York. Il luogo di sepoltura si trova al largo del Bronx, ad Hart Island, che da oltre 150 anni viene utilizzato per tumulare chi non può permettersi funerali o posti al cimitero. Lo Stato di New York ha più casi di coronavirus di qualsiasi Paese al mondo. Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, sono 161.807 i contagiati con un incremento di oltre 10mila persone nelle ultime 24 ore. Mercoledì sono morte 799 persone, il numero più alto da quando è esplosa la pandemia: i decessi in totale sono 7.067.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Intensificati controlli per Pasqua: le parole del ministro Luciana Lamorgese

Immagini terribili della Grande mela

Le foto scattate dal drone mostrano 40 bare. Nei giorni scorsi il sindaco di New York aveva accennato alla possibilità di usare “cimiteri temporanei” fino a che la crisi fosse passata e aveva menzionato Hart Island come il luogo storicamente adibito a quell’uso. Secondo l’immunologo Anthony Fauci negli Usa il bilancio dei morti potrebbe fermarsi a 60mila decessi. Il governatore Andrew Cuomo mostrando i dati in base ai quali nella città sono morte 4.132 persone in sei giorni ha affermato: “L’11 settembre furono 2.753“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Venezia, sorelle ritrovate morte in acqua dai sommozzatori: “Non si sono suicidate”

Hart Island becomes the place where bodies are stored after not being claimed in hospitals overrun by deaths from the Coronavirus (COVID-19). These burials usually happen only once a week but are taking place daily now. https://t.co/PmHdRb6wsk pic.twitter.com/wqZxeVX2EL — Lucas Jackson (@Lucas_Jackson_) April 9, 2020



Il nemico invisibile è ovunque. Il mondo sta combattendo una guerra importante e noi tutti, rimanendo a casa e seguendo le misure di sicurezza, possiamo sconfiggerlo.