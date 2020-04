Durante la prima Pasqua di isolamento della nostra vita possiamo approfittare della situazione per accrescere la nostra autostima.

Domani sarà la nostra prima Pasqua in quarantena. Non tutti i mali però vengono per nuocere. Si può infatti approfittare dell’isolamento per auto analizzarsi e accrescere l‘autostima. La vita è un gioco di squadra. Una lunga gara in cui tutti i giocatori devono dare tutto per arrivare primi al traguardo. Ma se lo spogliatoio si fa assalire da pensieri negativi, il successo non arriverà mai. Il contributo primario che ognuno può apportare è partire dall’autostima. Approfittiamo quindi delle vacanze pasquali per allacciare i rapporti con le persone che ci circondano però partendo da noi stessi. Il nostro corpo crea le difese immunitarie per difenderci da possibili malanni. La nostra psiche deve creare delle difese virtuali ed emotive per difendere la nostra mente. Questo scudo ha bisogno di fiducia in noi stessi, positività, amor proprio, capacità di saper sorridere e soprattutto della fermezza a dire di no a quello in cui non si crede davvero. La convinzione infatti alla partenza di ogni azione è che si avrà successo affrontando e sconfiggendo gli ostacoli posti lungo il cammino della nostra vita.

La strada verso il successo è l’autostima

Dobbiamo partire dall’autostima e dall’autonomia per arrivare al traguardo del successo. Bisogna essere emotivamente autonomi, coraggiosi, sognatori, in grado di arrivare a qualsiasi risultato ci siamo prefissati. Nelle piccole cose della quotidianità, così come nelle imprese più impegnative del nostra professione. Una persona con una grande autostima e autonomia dimostra a tutti di saper affrontare le difficoltà e di avere sempre la chiave per risolvere qualsiasi avversità.

A prima mattina di fronte allo specchio basta un minuto per autoconvincersi di essere autonomi e carichi per iniziare al meglio la nostra giornata.