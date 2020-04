Covid-19 Italia, quando finisce il lockdown: ecco le possibili date di inizio della fase 2

L’Italia è ancora in piena emergenza coronavirus. Negli ultimi giorni la curva dei contagi è tornata ad alzarsi e il numero dei decessi continua ad aumentare. Lo scorso mese il governo ha deciso di adottare alcune misure stringenti per ridurre la diffusione del virus: la data prevista per la riapertura sarebbe dovuta essere il 13 aprile. Nella giornata di ieri, tuttavia, il governo ha deciso di prorogare le misure fino al prossimo 3 maggio per non rischiare di vanificare i sacrifici compiuti fino a questo momento. Dal 14 aprile potranno aprire le librerie e i negozi per bimbi. Gli italiani attendono con ansia la fase 2: il sito Dagospia, sempre molto informato, ha pubblicato una sorta di calendario per le prossime settimane.

Covid-19 Italia, dopo la fine del lockdown: il possibile calendario per la fase 2

Secondo Dagospia, la fase 2 potrebbe iniziare il prossimo 4 maggio: i cittadini potrebbero circolare liberamente rispettando alcuni obblighi come l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. I bar e ristoranti potrebbero riaprire il prossimo 18 maggio, adottando alcune misure stringenti: il must è la distanza di sicurezza. Le scuole superiori dovrebbero ripartire a settembre con divisioni di turni e con le lezioni online mentre non si può ancora dire così per le materne e le elementari. Stando a Dagospia, inoltre, il ritorno alla normalità è previsto per la primavera del 2021.

Secondo alcuni esperti dell’UE, è ancora troppo presto per tralasciare il distanziamento sociale nei paesi europei. L’Oms suggerisce di riaprire il paese in modo graduale e di adottare misure per evitare un rischio di una nuova ondata di contagi.