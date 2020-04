Il virus letale arriva dove non ti aspetti, muore 15enne

Anche in Brasile è giunto il virus non solo nelle cittadine, ma anche nelle popolazioni indigene, dove si segnalano casi tra gli yanomami

Sono stati resi noti i dati relativi ai contagi di Covid-19 di cittadini brasiliani di organizzazioni indigene. Sono sei gli indigeni contagiati, di cui il primo di etnia yanomami, e due i morti, seppur in un contesto urbano. I numeri sono stati annunciati dal sito del Cimi, il Consiglio indigenista missionario.

Si tratta di dati ancora non elevati, ma che bastano a confermare i timore per la diffusione dell’epidemia in popoli che potrebbero dimostrarsi particolarmente deboli ed esposti al contagio in quanto decisamente vulnerabili epidemiologicamente.

Nel frattempo un sondaggio della Rete indigena svizzera svela che su 19 villaggi indigeni intervistati in diverse parti del Paese sono 8 quelle che si sono chiuse del tutto in quarantena, in quanto non ritenutisi tutelati dal Governo federale. Per questo motivo non hanno permesso a nessuno di entrare o uscire.

In altri villaggi, visti svariati problemi strutturali, si sono mantenute uscite limitate per procurarsi medicinali e alimenti. I numeri sono stati comunicati ai leader tra il 24 e il 27 marzo.

LEGGI ANCHE —> Covid-19 Italia, avanti con il lockdown: le ultime sulla fase 2

Covid-19, il virus raggiunge anche popolazioni indigene in Sudamerica

Ci sarebbe preoccupazione anche in Venezuela. Stando ai numeri ufficiali da parte del governo nazionale, non si segnalano casi positivi di Covid-19 all’interno delle popolazioni indigene in Venezuela.

Ciononostante, riporta un articolo della rivista Sic del Centro Gumilla di Caracas, si sarebbero accertati casi positivi in Stati con rilevanti presenze di popoli indigeni, come Anzoátegui, Apure, Monagas, Bolívar, Sucre e Zulia. Un caso di Covid-19 si segnala anche nel dipartimento colombiano di La Guajira.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, caso effetto domino: un’intera famiglia stroncata dal nemico

Alcuni soggetti di etnia Yukpa sarebbero positivi a Cúcuta (Colombia), quindi non solo il già riportato primo caso di uno yanomami in Brasile.