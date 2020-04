Le parole del virologo Fabrizio Pregliasco: “Spiagge questa estate? Dovranno essere mezze vuote”. Il rischio di una seconda ondata è alle porte

La quarantena è stata prorogata fino al 3 maggio. Agli italiani allora non resta che puntare tutto sulle vacanze estive. La bella stagione arriverà e porterà con se la voglia di mare e di libertà. Ma le persone potranno veramente godersi l’estate? Il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite il 10 aprile di Non è un Paese per Giovani, il programma di Rai Radio2, condotto da Tommaso Labate e Max Cervelli, ha dichiarato: “Se immagino il prossimo agosto vedo delle spiagge mezza vuote, con distanze di sicurezza, contingentamento e quant’altro”

TI POTREBBE IBTERESSARE ANCHE>>>“Oh Alexa sto soffrendo”. L’ennesima vittima del nemico invisibile

Estate 2020, una stagione speciale

L’estate 2020, non sarà come tutte le altre. La bella stagione in arrivo sarà diversa e noi ancora una volta dovremo convivere con il nemico invisibile. Il pericolo è ancora alto. “Io credo che il rischio di una seconda ondata sia alle porte in diversi contesti regionali – spiega il virologo – in Lombardia, nella bergamasca, purtroppo, che è stata in qualche modo devastata da questo tsunami”. Anche il professore Mario Schiavina, ex direttore di terapia intensiva del Sant’Orsola, ha sottolineato più volte criticità dei contagi. “È l’andamento dei numeri dei contagi da Covid-19, dei ricoveri in terapia intensiva e delle guarigioni a determinare se siamo in pace o in guerra – ha ribadito – Adesso non siamo ancora in pace. Procediamo con cautela, non facciamoci illusioni. Serve la massima prudenza”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Lucca. Genitori lasciano la figlia di 4 anni in auto: denunciati

Le vacanze sperate forse non arriveranno. L’estate 2020 sarà diversa da tutte le altre e anche se si arriverà al contagio zero non si potrà parlare di un ritorno immediato alla normalità. La strada verso la vittoria è ancora lunga.