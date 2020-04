Lombardia, i dati di Gallera: “Mi preoccupa una cosa…”

Coronavirus, in Lombardia aumentano i ricoverati ma calano le terapie intensive. Nelle ultime 24 ore, sono 1544 i contagi accertati in più con 9967 tamponi analizzati. Giulio Gallera, l’assessore regionale al Welfare, insieme a Fabrizio Sala ha annunciato i nuovi dati sulla diffusione del contagio nella regione. I nuovi deceduti sono 273, il totale delle vittime ammonta a 10.511. Questo preoccupa le autorità regionali soprattutto per quanto riguarda il dato di Milano.

Gallera: “I dati in Lombardia sono preoccupanti”

Il totale dei contagiati in Lombardia, dunque, ammonta a 57.592. I nuovi deceduti, rispetto a ieri, sono ben 273 in più. Il totale delle vittime nella regione ammonta a 10.511. Aumentano i ricoveri in ospedale: sono 12.026 totali, quindi 59 rispetto a ieri e con un trend pari al doppio del giorno precedente. Diminuiscono le situazioni più gravi come i ricoverati in terapia intensiva.

“Abbiamo registrato ancora un notevole incremento negli spostamenti: in parte è dovuto al fatto che tante famiglie dovevano fare la spesa per Pasqua, ma questo incremento riguarda anche le principali arterie cittadine che portano a luoghi di villeggiatura. Purtroppo dobbiamo passare la Pasqua a casa, non andate nelle vostre seconde case. Abbiamo già stabilito con il Ministero dell’Interno dei protocolli per controllare più severamente ogni spostamento”.

Gallera ha poi spiegato di aver visitato diverse strutture, come l’ospedale da campo degli Alpini a Bergamo, dove Emergency sta dando una mano preziosissima. “Ho incontrato anche i militari russi che stanno collaborando con noi. Venti nuovi letti in arrivo e un monitoraggio più costante, perché qualsiasi paziente potrebbe essere un paziente Covid”.