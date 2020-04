Si potrà andare al mare quest’estate? Mentre attendiamo che la task force di esperti elabori un piano per la c.d. “fase 2”, questo è uno degli interrogativi che sta maggiormente circolando tra gli italiani.

Come sappiamo, salve le normative regionali più restrittive, stanno riaprendo librerie e negozi di abbigliamento per bambini.

La task force di esperti inizierà proprio oggi, terminate le festività pasquali, a cercare valide soluzioni per la convivenza con il virus, la c.d. “fase 2“.

Alcuni settori, come la moda e lo sport (nello specifico il calcio), stanno facendo molte “pressioni” per poter riaprire. Invece per le scuole e per gli asili è sempre più improbabile che i battenti riaprano prima di settembre.

Ma tornando all’interrogativo iniziale, quest’estate potremo andare al mare?

