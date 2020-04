Bari, splendido gesto della polizia: alcuni agenti notano un vecchietto in lacrime su una panchina e decidono di aiutarlo

Splendido gesto da parte della polizia di Bari. Alcuni agenti, dopo aver notato un uomo di 80 anni in lacrime su una panchina, si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo. L’anziano ha spiegato ai poliziotti di non avere una dimora fissa e di non avere le risorse economiche per mangiare (l’uomo non si alimentava da 3 giorni). Dopo aver ascoltato la storia, gli agenti hanno deciso di aiutarlo comprando pane, focacce e generi di prima necessità in un forno a pochi metri dalla panchina. L’uomo ha anche svelato di avere un figlio ma che non vede da tantissimo tempo. La dignità e la storia dell’anziano signore hanno quindi colpito gli agenti di polizia. Dopo il “regalo”, l’ottantenne ha ringraziato la Polizia di Stato per la vicinanza mostrata.

Bari, continua il duro lavoro della polizia

La polizia, così come carabinieri ed esercito, continuano a lavorare incessantemente per far rispettare le regole anti-coronavirus agli italiani. A Bari è stato un weekend pasquale insolito, con strade deserte e lungomari vuoti. Le pattuglie sono state impegnate lungo le strade del capoluogo pugliese. Nei giorni scorsi la polizia aveva consegnato i lotti di beni di prima necessità raccolti nel comando di polizia alla chiesa di San Giacomo e alla chiesa di San Gabriele.

L’Italia sta facendo i conti con una crisi durissima: il covid-19 ha messo in ginocchio i sistemi sanitari del paese e ha avuto un terribile impatto sull’economia.