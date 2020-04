La mappa regione per regione dell’epidemia in Italia: i dati al 15 aprile

Si mostra sempre più stabile, secondo i dati e la mappa regione per regione resi noti dalla Protezione Civile, il bilancio dell’epidemia di Covid-19 diffusasi in Italia.

Il bilancio dei decessi a causa del Covid-19 continua ad aggravarsi, ma i casi di contagio mostrano una significativa deflessione. Questo quanto emerge dalle parole del commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. Nella consueta conferenza stampa delle 18:00 è stato reso noto che ad oggi i casi di contagio nel nostro Paese, dall’inizio dell’epidemia ad oggi, hanno superato la soglia dei 165mila. I decessi sono, invece, saliti a 21.645 con un incremento in sole 24 ore di 578 vittime.

Nel complesso, dunque, la curva epidemica sembra mostrare una significativa deflessione. Ed, infatti, anche oggi pare si sia allentata la pressione nei reparti di terapia intensiva in ospedale. Ciò anche grazie al numero di guariti in aumento, ad oggi saliti a 38.092, ossia 962 in più rispetto alla giornata di ieri.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati al 15 aprile, 578 decessi in più rispetto a ieri

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio ad oggi, mercoledì 15 aprile, dell’epidemia da coronavirus che ha colpito il nostro Paese. Secondo l’ultimo bollettino, i casi attualmente positivi sono 105.418 con un incremento di 1.127 soggetti nelle sole ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito, invece, a 21.645, ossia 578 decessi in più rispetto alla giornata di ieri. Questi drammatici numeri collocano l’Italia al secondo posto al mondo per numero di vittime dietro gli Stati Uniti, mentre al terzo per soggetti positivi al virus dietro Usa e Spagna.

Fortunatamente è cresciuto anche il numero dei soggetti guariti nel nostro Paese: 38.092, ossia 962 in più rispetto a ieri.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito della Protezione Civile, aggiornata a mercoledì 15 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 62.153 – 11.377 – 17.855;

– Emilia Romagna – 21.029 – 2.788 – 4.664;

– Piemonte – 18.229 – 2.015 – 3.019;

– Veneto – 14.624 – 940 – 2.895;

– Toscana – 7.666 – 556 – 693;

– Liguria – 5.936 – 807 – 1.665;

– Marche – 5.503 – 746 – 1.660;

– Lazio – 5.232 – 311 – 874;

– Campania – 3.807 – 278 – 442;

–Trento – 3.220 – 318 – 798;

– Puglia – 3.184 – 288 – 323;

– Friuli Venezia Giulia – 2.544 – 212 – 938;

– Sicilia – 2.534 – 181 – 273;

– Abruzzo – 2.274 – 240 – 224;

– Bolzano – 2.224 – 223 – 425;

– Umbria – 1.322 – 54 – 686;

– Sardegna – 1.161 – 83 – 208;

– Calabria – 971 – 71 – 81;

– Valle d’Aosta – 958 – 121 – 289;

– Basilicata – 320 – 21 – 38;

– Molise – 263 – 15 – 42.

La mappa pubblicata dalla Protezione Civile, indica come la regione più colpita sia la Lombardia dove si sono superati gli 11mila decessi, oltre il 50% dei 21mila totali nel nostro Paese.