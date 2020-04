Coronavirus, terribile dalla Francia: “Un sintomo che fa paura”

Sappiamo bene che il coronavirus può manifestarsi con febbre alta, mal di testa o affaticamento, tosse forte e persistente. Qualcuno ha anche riportato come sintomo la diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto, una strana sensazione frizzante sulla pelle e un dolore ai testicoli per quanto riguarda gli uomini. I ricercatori, man mano che passano i giorni, trovano sempre più dettagli sulla malattia.

Coronavirus e le notizie dalla Francia

Alcuni scienziati francesi hanno riportato alcuni nuovi sintomi da contagio covid-19, che interesserebbero la pelle orticaria, pelle arrossata e dolorosa e congelamento. L’organizzazione ha affermato che i sintomi dermatologici si sono verificati sia nei pazienti con difficoltà respiratorie che in quelli che invece non hanno presentato criticità in tal senso. I centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie elencano anche “labbra o viso bluastri” come potenziali sintomi. Sul sito web affermano anche altre informazioni che non forse tutti conoscono: “Febbre, tosse e respiro corto sono sintomi da covid-19, che possono comparire da 2 a 14 giorni dopo l’esposizione. Altri sintomi includono difficoltà respiratorie, dolore persistente o pressione al torace, labbra o faccia bluastre”.

In Italia il lockdown per frenare il contagio è stato prolungato fino a 3 maggio. Non sappiamo ancora se ci sarà un allungamento di questa quarantena, ma ci auguriamo che l’emergenza riesca a rientrare in questi quindici giorni perché l’emergenza economica sta diventando sempre più grave. Le persone non possono lavorare e gli aiuti stanno arrivando soltanto alle situazioni più disperate. Speriamo dunque di riuscire a tornare al più presto alla normalità, lasciandoci alle spalle questo terribile periodo che mai e poi mai avremmo voluto vivere nella vita.