15 aprile, anniaversario della morte di Raimondo Vianello. Sono passati dieci anni dalla sua scomparsa. Il gentiluomo della tv italiana

Oggi tutta l’Italia ricorda il caro Raimondo Vianello, il gentiluomo delle televisione che ha fatto ridere insieme alla moglie Sandra, milioni di italiani. Sono passati 10 anni dal giorno della sua morte, l’uomo si è spento ad 87 anni a Milano. ”Se mi guardo indietro non ho pentimenti. Dovessi ricominciare, farei esattamente tutto quello che ho fatto. Tutto. Mi risposerei anche. Con un’altra, naturalmente”. Tra le mille battute di Raimondo Vianello quelle sulla moglie Sandra Mondaini sono forse state le più amate dagli italiani. In Casa Vianello non si contavano le freddure sul suo rapporto coniugale: ”Quel giorno non ti ho chiesto mica di sposarmi, ti ho solo chiesto un parere: se noi due ci sposassimo saresti contenta?”.

Vianello, 10 anni senza la coppia

Raimondo Vianello, attore brillante, autore, sceneggiatore e conduttore, è stato uno dei personaggi più amati della tv e del cinema italiano. Con la moglie Sandra Mondaini ha formato la coppia più longeva del mondo dello spettacolo: 52 anni insieme. Lei ci ha lasciati solo 5 mesi dopo il marito. Raimondo Vianello è stato uno dei padri fondatori del varietà televisivo insieme a Ugo Tognazzi, con il quale ha spesso lavorato in coppia. Nato a Roma il 7 maggio 1922, Vianello inizia la carriera nel teatro di rivista, passando poi al cinema, negli anni 50, come caratterista al fianco di grandi comici come Totò e Ugo Tognazzi. L’ultimo lavoro con Sandra è sempre per Canale 5: il tv movie “Crociera Vianello”, andato in onda nel 2008, mentre nello stesso anno la coppia viene premiata da Pippo Baudo al Festival di Sanremo con il Premio alla creatività assegnato dalla SIAE.

Oggi tutto il mondo dello spettacolo, il pubblico italiano ricorderà per sempre la coppia che ha fatto divertire milioni di persone.