Inchiesta senza precedenti: “La salma di mia madre è in un’altra bara” – VIDEO

In questi giorni ci sono state parecchi racconti tra i parenti che hanno perso i propri cari in seguito al contagio da coronavirus. Sono spuntate infatti delle notizie che fanno accapponare la pelle.

Il tutto è venuto fuori durante la trasmissione ‘Chi l’ha Visto?’, andata in onda su Rai Tre ieri sera, si sono registrate molte testimonianze dirette su persone che hanno avuto casi spiacevoli. Spicca la testimonianza di una donna, che rivela: “Nella bara di mia madre avevano messo un’altra persona”. Ecco il video:

Queste le sconvolgenti parole della figlia di una paziente deceduta per coronavirus in una struttura del Nord: “Dopo la morte di mia madre, mi hanno chiamato e mi hanno detto: ‘Guardi, c’è stato un disguido. Abbiamo controllato nella stanza in cui si tengono le salme in attesa di essere messe nella bara e ci siamo accorti che sua madre è ancora lì. Quindi nella bara della sua mamma c’è un’altra persona’”.

Coronavirus, sconvolgente inchiesta di ‘Chi l’ha Visto’. Una donna: “Nella bara di mia madre c’era un’altra persona”

La donna ha proseguito: “Da lì ho capito che non hanno rispetto né per i vivi né per i morti”.

Oltre a questa testimonianza, sono tante le storie di famiglie che hanno perso i propri cari per il coronavirus e altrettante le denunce di situazioni non troppo chiare. In moltissimi casi gli anziani deceduti nelle case di cura non sono riusciti a salutare i propri cari e a ricevere un saluto degno.