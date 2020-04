Rai, la gaffe dell’inviata: “Ora non c’è nessuno…”. Polemiche in rete

La gaffe dell’inviata nella trasmissione Agorà: si rammarica nel non poter documentare assembramenti in città. Poi le scuse

Quando la gaffe va in diretta. E’ accaduto a Napoli, ultimamente abbastanza soggetta a questa situazione mediatica. “Niente, non siamo fortunati: in questo momento non c’è nessuno, ma fino a pochi minuti fa c’era un passaggio di auto intenso”. Questa la gaffe dell’inviata a Napoli di Agorà, programma di approfondimento giornalistico che va in onda ogni mattina su Rai 3, condotto da Serena Bortone. Anche la conduttrice, poi, non è stato un angelo. La sua domanda è stata chiara: ci sono o no questi assembramenti a Napoli. Come se inviare per una mezza mattinata un giornalista potesse essere una prova concreta. La Rai ha una sede a Napoli, che documentano ogni giorno ciò che accade. Perchè inviare una persona da un programma solo per questa faccenda che non avrebbe potuto dare risposte definitive in un’ora o due?

La gaffe dell’inviata, i social insorgono

I social a Napoli si sono subito scatenati. Polemiche a raffica da parte di alcuni cittadini che si sentono un poco bersaglio del pregiudizio da parte anche della stampa: Ma è possibile – scrive qualcuno – che si debba per forza documentare l’indisciplina di Napoli, anche quando non c’è?”. Non poteva mancare l’ironico che ci scherza su: “Cara signora Bortone, la prossima volta che le sue telecamere vengono qui, ce lo faccia sapere con un po’ di anticipo, così creiamo per voi un bell’assembramento”. La giornalista si è poi scusata per la gaffe ma avrebbe dovuto farlo anche per la sua scarsa informazione.

L’inviata, infatti, ha parlato anche di ztl violata. In effetti, in quel tratto di via Scarlatti, al Vomero, passano auto ma a causa di deroghe concesse dal Comune in questo periodo di emergenza. Una frana completa e i napoletani insorgono…