Yanira si è svegliata dopo 11 giorni e ha potuto conoscere suo figlio dato alla luce con un parto cesareo d’emergenza mentre era in stato di coma indotto.

Una donna di 36 anni affetta da Covid-19 di New York ha potuto vedere per la prima volta il neonato che aveva partorito 11 giorni prima con un parto cesareo mentre era in stato di coma indotto. Il capo di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale Southside in Bay Shore ha commentato: “Non sappiamo se Yanira Soriano sarebbe sopravvissuta. La maggior parte dei pazienti que sono ricorsi alla respirazione artificiale non sopravvivono. Il suo stato di salute migliorò in pochi giorni, e quando è uscita dal coma decine di infermieri e medici l’hanno applaudita, tra le lacrime. Suo marito, con indosso la mascherina come lei, le mise in braccio suo figlio, Walter”.

Yanira era in coma quando è nato suo figlio Walter

Yanira era incinta di otto mesi quando si è infettata insieme al marito di Covid-19. Fu ricoverato, la misero sotto ossigeno ma peggiorava molto rapidamente. I medici ebbero appena il tempo di dirle che le stavano per fare un parto cesareo d’emergenza per paura che la mancanza di ossigeno mettessero al neonato in pericolo. “Tutto peggiorò – dichiara ancora il medico – giusto poco prima del parto cesareo e dovemmo intubarla. Era quindi incosciente quando è nato suo figlio Walter”.

Il piccolo di 11 giorni è nato prematuro ma sta bene. È stato trasferito in un ospedale infantile di New York mentre sua madre si riprendeva, ma alla fine ha potuto riunirsi mercoledì scorso con tutta la sua famiglia.