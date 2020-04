Trivulzio, conclusa l’ispezione del Ministero della Salute

Sull’ispezione del Trivulzio, Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ha detto alla trasmissione Circo Massimo: “Il virus non vola nell’aria, qualcuno deve averlo portato”.

Si è chiusa oggi l’ispezione del Ministero della Salute sul Pio Albergo Trivulzio. Oggi pomeriggio, Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute risponderà a un’interrogazione parlamentare sull’argomento. Intervistata da Massimo Giannini a ‘Circo Massimo’, Zampa ha detto: “Erano state date a tutti disposizioni di non far entrare possibili contagiati. Invece è successo così. Il virus non vola nell’aria, qualcuno deve averlo portato. Bisogna verificare se sono stati fatti tutti i controlli. Le disposizioni erano valide per tutti e non solo per la Lombardia. Sia l’Istituto Superiore di Sanità che una circolare del Ministero imponevano di controllare l’ingresso di possibili pazienti positivi. Invece lì c’è stato un numero di decessi molto alto. È una materia molto delicata”. Sandra Zampa ha poi aggiunto a proposito di Attilio Fontana, governatore della Lega: “Dal primo giorno la loro politica è stata disattendere le indicazioni del governo, andare in direzione contraria, prendere le distanze ed è avvenuto per ragioni politiche. Dovremmo chiederci però come mai la Lombardia abbia avuto un numero di contagi sproporzionatamente alto rispetto alle altre regioni”.

Sul Trivulzio la Guardia di finanza ha sequestri degli atti

La Guardia di finanza ha sequestri degli atti nella sede della Regione Lombardia sul Pio Albergo Trivulzio. Bisogna fare chiarezza sulle direttive che l’amministrazione regionale e l’assessorato al welfare hanno dato al Pio Albergo Trivulzio e alle altre Rsa sulla gestione degli anziani e dei pazienti. Sono in corso in questo momento in altre 600 strutture italiane le ispezioni dei Nas. Di queste il 17% è irregolare. Arrivano intanto i commenti dell’Oms: “Il massacro nelle Rsa deve essere un’occasione da non disperdere per ripensare l’assistenza e la cura dei più deboli”.

L’Organizzazione mondiale della sanità chiede al governo cosa è successo e perché, così come dichiara il vicedirettore Ranieri Guerra.