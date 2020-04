Úrsula Corberó, alias Tokyo de La casa di carta, pubblica un video di un momento felice in cui i protagonisti si scatenano in un balletto sexy.

I protagonisti della fortunata serie Netflix La casa di carta si sono esibiti in un balletto sexy in Thailandia: il Professore, Tokyo, Denver e Stoccolma ovvero Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Jaime Lorente, Esther Acebo. Úrsula Corberó scrive su Instagram “Happy times”, ricordando i tempi felici di quando erano in Thailandia per girare delle scene della terza stagione de La Casa di Carta. Dopo che la banda di ladri è scappata con un miliardo di euro rubati alla Zecca dello Stato spagnola, il Professore riceve una telefonata: uno di loro, Rio (Miguel Herrán). Tokyo, che si trovava su un’isola paradisiaca con lui, fugge e riesce così a riabbracciare il Professore in Thailandia. C’è solo un modo per salvare Rio e proteggere il segreto di tutta la banda: organizzare un nuovo colpo alla Banca di Spagna e fondere tutto l’oro che c’è nel bunker.

La quarta stagione de La casa di carta su Netflix

Nella quarta stagione de La casa di carta continua il colpo alla Banca di Spagna. Per scoprire come andrà finire, se i nostri “eroi” ce la faranno nel compiere il loro intento, realizzando il colpo del secolo, non ci resta che guardare la serie su Netflix.

