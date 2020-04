Aurora Ramazzotti, il segno rivelatore in terrazza

Aurora Ramazzotti suona e canta in terrazza ma avviene qualcosa di inaspettato. Un “incidente” di percorso che può essere interpretato come un segnale sulla sua carriera professionale?

Quarantena in casa Hunziker – Trussardi per Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle nata dal precedente matrimonio con il celebre cantante Eros Ramazzotti.

Aurora cerca di impegnare il suo tempo ed i giorni trascorsi in casa in modo giusto e costruttivo. Si sta dedicando molto al canto e alla musica ma anche alla formazione professinale. È evidente dai video che posta sul suo profilo Instagram nei quali si esibisce voce e chitarra.

Ed è proprio in uno dei suoi video che la immortalano mentre canta che avviene qualcosa di inaspettato. Un segnale che per molti rappresenta un significato importante. Aurora mentre canta sente il suono delle campane. È così che ironicamente si chiede se non fosse un segno del destino che le indica di smettere con il canto.

Aurora non ha nascosto infatti di voler lavorare nel mondo dello spettacolo e in particolare “nell’intrattenimento, senza categoria” come la stessa ha confermato in una intervista a Grazia. ha confessato di amare questo mondo nel quale rientra anche il canto e in questa linea potrebbe seguire, perché no, le orme del padre.

Ma la figlia di Eros non ha nascosto che per il momento si vuole dedicare allo studio dopo cinque anni intensi di lavoro. Si è iscritta, infatti, al MAS di Milano, l’accademia di arti e spettacolo. “Lavoro da cinque anni e sentivo il bisogno di imparare. Lo spettacolo è un mondo complesso” ha ammesso a Grazia.

Voglia di crescere dunque da parte della giovane star del web che non si ferma nemmeno in quarantena.

Aurora Ramazzotti, quarantena in casa Hunziker – Trussardi

Le giornate di Aurora Ramazzotti al tempo della quarantena non sono dedicate solo allo studio e alla formazione personale e professionale. Insieme a mamma Michelle, infatti, la giovane si diverte e si allena. Con la madre Aurora si dedica al fitness anche in diretta social con con personal trainer esperti in varie discipline.

Ma non solo. Per lei una convivenza allargata e in allegria con tutta la famiglia: il marito della madre Tomaso Trussardi e le sue due sorelline, Sole e Celeste. E poi anche il suo fidanzato Goffredo tornato da Londra.

La giovane star del web ha infatti lasciato temporaneamente la casa dove vive per non restare da sola durate l’emergenza.