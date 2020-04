Una Elettra Lamborghini ingrassata per via della quarantena ammette di stare esagerando davvero troppo. “Stare a casa mi spinge a mangiare”.

La quarantena è fatale ad Elettra Lamborghini ingrassata “come una vacca” per sua stessa ammissione. La 24enne cantante bolognese sta trascorrendo il periodo di isolamento domiciliare forzato a casa assieme al suo fidanzato Afrojack, al secolo Nick van de Wall, anche lui attivo nell’ambito della musica. Di Elettra piace la spontaneità, che con uno spiccato senso di autoironia portano la emiliana ad essere molto benvoluta sui social. Proprio lei scherza – ma non troppo a quanto pare – su quelli che sono i ‘pericoli’ del dover restare chiusi a casa per molto tempo.

Elettra Lamborghini ingrassata, ma i fans la amano sempre e comunque

Visualizza questo post su Instagram Quarantene Mood #IOSTOACASA #WESTAYHOME 🍩🍪🍫🍰🧁🍦@afrojack Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 13 Mar 2020 alle ore 11:30 PDT

In un suo recente post, ‘la Lambo’ scrive: “Volevo postare qualcosa per mantenermi attiva sui social ma sto a magná come na vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah”. Il tutto corredando a tali parole uno scatto che risale ad un anno fa. Poi c’è anche un fotomontaggio che la dice lunga su come lei stessa ceda facilmente al potere della forchetta. Ma i fans la rassicurano e le dicono che è sempre bella. Intanto con Afrojack sarà matrimonio: la data è già fissata e lo ha fatto sapere la stessa cantante sempre a mezzo social, qualche settimana fa.

Il fatidico si ci sarà a settembre. Non è ancora chiaro il giorno. Ma sarà quella una tappa importantissima in un rapporto che tra Elettra e Nick pare stia andando avanti a gonfie vele dal 2018.