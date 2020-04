L’immunologo Silvestri dispiega ottimismo per l’estate sulla situazione Coronavirus. Il merito più grande, però, va agli scienziati

Il Coronavirus ha rafforzato le sue radici in Italia e ancora non ci è dato sapere se e quando andrà via. Di fronte ai dubbi che aleggiano nelle teste degli addetti, c’è una possibilità molto prossima che il suo impeto subisca una brusca frenata. Ce lo dice l’immunologo Silvestri, Capo Dipartimento alla Emory University di Atlanta negli Stati Uniti. La popolazione dovrà abituarsi a vivere con il nemico e scomporre le sue attitudini. Andando incontro all’estate, potremo conoscere un periodo di tregua del Coronavirus, grazie ad un notevole innalzamento delle temperature. E la conferma è arrivata anche per bocca di un suo collega che ha chiaramente annuito che tale possibilità si possa verificare con l’avvento dell’estate.

La dimostrazione è spiegata e confermata nella popolazione che abita le zone in prossimità dell’equatore. I casi di contagio in alcuni Paesi sudamericani come l’Ecuador sono irrisori. Lì se ne contano circa 4.000 in tutto il Paese a cui vanno ad aggiungersi un paio di centinaia di decessi. Una situazione gestibile rispetto a quella che viviamo in Italia. Soprattutto se si pensa che tali numeri possano essere compromessi da un quadro politico abbastanza deficitario.

L’immunologo Silvestri esalta la Scienza: “Sta facendo enormi progressi”

L’emergenza Coronavirus in Italia per il Professor Silvestri è gestibile non solo per un fattore legato alle temperature climatiche. Anche il comportamento delle persone che rispettano il decreto dell’isolamento domiciliare hanno la loro valenza in termini di limitazione della diffusione. Il restare a casa inculcato nella testa degli italiani sta facendo maturare la popolazione che vedrà ben presto affievolire il tasso di mortalità del Coronavirus. L’ottima gestione politica del meridione ha scongiurato la temuta ipotesi di enormi focolai.

Ma il plauso più grande per il Professor Silvestri è indirizzato alla Scienza in generale. “Non si era mai verificato un dispiegamento di forze umane forgiate dal sapere scientifico” – così il Professor Silvestri attribuisce il merito di questa battaglia biologica alle forze sanitarie in Italia nonostante i tagli effettuati alla branca nell’ultimo trentennio. Il sopravvento della Scienza sta facendo enormi progressi in questo periodo. Non solo per l’impressionante numero di medici in piena corsia, ma anche per le menti sagge che hanno trovato in tempi record rimedi farmacologici per soprassedere il nemico.

Oggi il Coronavirus crea danni all’umanità perchè la maggior parte della popolazione mondiale si è trovata impreparata ad affrontare un nuovo e misterioso nemico. “Ma a lungo termine, conclude Silvestri – il Coronavirus si piegherà alle scoperte umane”.