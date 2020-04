Covid-19, il professore e immunologo Le Foche ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato il suo piano per superare l’emergenza.

Il coronavirus continua ad estendersi in Italia. Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile, nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 1.941 casi positivi con 636 deceduti. C’è anche una nota positiva, l’aumento dei guariti: 1.022 persone rispetto alla giornata di ieri. Gli esperti di tutto il mondo stanno cercando di trovare un farmaco efficace contro il nuovo virus per superare l’emergenza. Il professor Francesco Le Foche, responsabile del Day hospital di Immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato la sua idea per contrastare il covid-19.

Covid-19, le dichiarazioni dell’immunologo Francesco Le Foche

Francesco Le Foche, dopo aver confermato l’importanza del distanziamento sociale, suggerisce che per contrastare il covid-19 bisognerebbe iniziare a trattare le persone a domicilio. “Le pandemie si curano fuori dall’ospedale, non dentro“. L’esperto spiega che negli ospedali si incrementa il numero di contagi e sottolinea l’importanza di curare le persone a casa con attenzione. “Bisogna fare come nei paesi del nord Europa dove ogni ambulatorio medico è un piccolo ospedale e ogni malato va in un poliambulatorio specialistico. Sbagliato mettere in campo tutta l’ospedalizzazione perché nei nosocomi devono arrivare pochissime persone”. In un programma su La 7 il professore ha dichiarato che con gli esami dell’immunizzazione virale permettono di capire se il paziente produce anticorpi per poter avere almeno una libertà permanente. “Quella assoluta l’avremo solo con il vaccino”, ha ribadito Le Foche.

Il distanziamento sociale è quindi un’arma che funziona, ma non può essere l’unica. L’immunologo Le Foche ha spiegato che è sbagliato non trattare fin da subito i pazienti che presentano poca sintomatologia.