Il numero crescente di deceduti a causa del Covid 19 mette in crisi il sistema delle cremazioni a Barcellona, che sarà sospeso fino a quando non si potranno soddisfare le domande.

Barcellona non riuscirà più a cremare i propri morti. È questa l’ennesima drammatica realtà che ha delineato l’emergenza Covid 19. Nella capitale catalana il numero di richieste per le cremazioni ha avuto un’impennata del 78% e le strutture preposte non riescono più a soddisfare una domanda tanto alta. Al momento l’opzione prevista è che i defunti vengano interrati in via provvisoria per un periodo di due anni, il termine minimo che la legge spagnola prevede per poter aprire un feretro. La cremazione dei defunti avverrà solo successivamente quindi quando sarà passato il tempo e sarà aumentata la capacità di soddisfare tali richieste, bisognerà in sostanza attende che la pandemia che sta travolgendo in questi giorni la Spagna diminuisca abbassando la domanda di cremazioni. Ovviamente l’impresa municipale dei Cimiteri di Barcellona hanno tenuto a precisare che i costi di una simile procedura non ricadrà assolutamente sui familiari dei deceduti.

Il picco della curva a Barcellona

L’assessore comunale di Barcellona, Badia ha dichiarato che attualmente gli inceneritori stanno affrontando una domanda che supera i 150 al giorno e in questa settima nella capitale catalana si aspetta di raggiungere il picco di contagi con il suo relativo e triste numero di deceduti che com’è facile immaginare metterà a dura prova il sistema delle cremazioni dei defunti. La Badia ha poi spiegato che proprio il gran numero di richieste ha impedito finora che i familiari potessero accompagnare i propri cari e assistere quindi alla cremazione mentre per le inumazioni sono state seguite le indicazioni del governo centrale di Madrid ovvero che solo un massimo di tre persone possano accompagnare il defunti.

Una misura che a breve, vista la situazione che il paese sta vivendo, potrebbe essere annullata.