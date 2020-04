Per il quarto giorno consecutivo si riduce il numero di morti in Spagna, mentre i guariti dal Coronavirus sono arrivati a quota 40.437.

Questo lunedì la cifra giornaliera di morti a causa del Coronavirus in Spagna è di 637, per un totale di 13.055 decessi. Il numero è da brividi ma almeno c’è un barlume di speranza. È il quarto giorno consecutivo in cui la cifra totale diminuisce ed è il secondo giorno che i decessi sono meno di 700. Inoltre è la cifra più bassa in quasi due settimane: bisogna tornare al 24 marzo per trovarne una minore (514). Anche se è possibile che ci sia ancora un aumento. Secondo i dati del Ministero della Salute, che fotografano l’evoluzione dei pazienti nelle ultime 24 ore, la crescita del numero dei morti rispetto al totale è di un 5,1%, una percentuale che si stava già abbassando negli ultimi giorni: se domenica è stata del 5,7%, sabato era di 7,3%, mentre all’inizio della scorsa settimana c’è stato un incremento di più del 12%.

La tendenza discendente in Spagna negli ultimi giorni

“È importante che passino alcuni giorni per consolidare queste informazioni epidemiologiche, ma queste cifre stanno confermando questa tendenza discendente che stiamo osservando in questi ultimi giorni”, ha dichiarato María José Sierra, del ‘Centro di Coordinazione delle Allerte ed Emergenze Sanitarie’, durante la conferenza stampa svoltasi alla Moncloa, sede della presidenza del governo del Regno di Spagna. “Questa tendenza – ha aggiunto Sierra – si nota anche quando vediamo l’evoluzione dei casi ospedalizzati e ricoverati nell’Unità di Terapia Intensiva. In questi giorni, l’attenzione si sta concentrando nei casi gravi, che sono ospedalizzati, oltre ai professionisti della Sanità. Perciò il monitoraggio di questi casi ospedalizzati è così importante”.

Oggi, ci sono quasi 60 mila persone ospedalizzate a causa del Coronavirus in Spagna, domenica erano 58.744. Mentre, 6.931 persone sono passate per l’Unità di Terapia Intensiva, sebbene alcune comunità mostrino i dati cumulativi e altre, come Madrid, solo i pazienti che si trovano in queste Unità di Terapia Intensiva in questo momento.