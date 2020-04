Covid-19, a 90 anni cuce e regala le mascherine per tutti

Nonna Antonietta è già a quota 700 ma non ha intenzione di fermarsi. La nipote Marianna le ha creato un profilo facebook. Già donate anche agli ospedali

Ne parlano ormai tutti i tg. Il cuore d’oro di Nonna Antonietta. 90 anni e tanta voglia di dare, di darsi al prossimo dalla bistrattata Napoli dei media nazionali di questi giorni di emergenza. E’ arrivata a quota settecento, un lavoro già incredibile ma la nonnina di Giugliano non ha intenzione di fermarsi. Le donazioni vanno a chi ne ha bisogno. Già offerte agli ospedali Monaldi, di Giugliano e Santobono: Nonna antonietta è instancabile e continua a produrre, – scrive la nipote Marianna – oggi siamo arrivati a più di 700 mascherine consegnate continuo a rinnovare la richiesta dei materiali TNT, tessuto idrorepellente, lenzuola di cotone ed anche cotone e spilli che date le innumerevoli mascherine nonostante le scorte della nonna sono quasi esauriti”.

Leggi anche > Covid, si uscirà ma con… il satellite

Cuce e regala mascherine, “un’altra” eccellenza…

Su facebook è possibile trovare il profilo e vedere il lavoro di nonna Antonietta. Intanto proseguono gli ordini del tnt, il tessuto idrorepellente necessario per le mascherine. “A Napoli c’è “anche” un eccellenza”, si scriveva su un noto portale diretto da una penna ben nota in Italia. Lo scivolone non ha mai trovato le scuse del responsabile. La realtà è che non ha senso generalizzare o localizzare fatti positivi o negativi. E’ nell’animo delle persone, nella coscienza il modo di agire.

Leggi anche > Covid, in spiaggia con le mascherine

Le eccellenze possono esserci ovunque, così come i malfattori, di bassa lega o con il colletto bianco. L’unica certezza è che in questo momento, più di tutti, c’è bisogno di tante nonne Antonietta.