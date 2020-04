In spiaggia con la mascherina. E’ l’ipotesi del professore ordinario del San Raffaele di Milano, Massimo Clementi per l’estate 2020

Massimo Clementi, professore ordinario del San Raffaele di Milano, non ha molti dubbi. Se estate sarà, nel senso che vedremo i lidi aperti e la gente al mare, sarà necessario convivere con il Coronavirus. Il modo è molto semplice: si andrà in spiaggia con la mascherina: “Si potrà andare al mare, portandosi la mascherina. Magari quella da sub”. E’ un’ipotesi legata soprattutto al calo dei contagi. Tuttavia, non dipenderà soltanto da ciò. Fondamentale sarà capire cosa accadrà con gli asintomatici: “Se sono irrilevanti finirà presto, altrimenti no”. Oltre all’estate resta anche da capire quando si tornerà alla vera normalità, che tempi ci sono e se è davvero mutato il virus. “Può essere che a settembre torneremo a vivere come prima. Ci aiuteranno le misure prese, – afferma – il caldo che influisce come per tutti i coronavirus e l’indebolimento del virus nel tempo. Non è mutato, si spera lo faccia e si attenui”.

I spiaggia con la mascherina e le ipotesi sui tempi

Per quanto riguarda gli strumenti di protezione è importante la riflessione sulle mascherine: “La mascherina chirurgica protegge gli altri e se la mettiamo tutti ferma il contagio”.I guanti invece non sono fondamentali: basta lavarsi le mani ogni volta ci è possibile”. Per quanto riguarda le riaperture delle attività commerciali, è necessario che sia fatto tutto in maniera graduale, anche perchè va monitorata ogni conseguenza sui contagi:

L’apertura dovrà essere graduale: Per ultimi cinema e stadi. E i ristoranti? Possono riaprire con i tavoli distanti e non alla bistrot parigino come andava di moda”.