Marito e moglie stanno insieme dal 1958, l’epidemia ha colpito anche loro ma nulla è più forte dell’amore. Lo dimostra la loro storia.

Una coppia separata dal Coronavirus ma che poi ha potuto ritrovarsi. È la storia di Giorgio e Rosa, che hanno superato anche le nozze d’oro essendo sposati da ben 52 anni. Era il 1958 quando i due si scambiarono il fatidico si.

Ma nelle scorse settimane l’epidemia che ben presto dalla loro Cremona e dalle zone circostanti si è estesa a tutta l’Italia ha fatto si che entrambi si dividessero dal proprio amato. Sia lui che lei hanno accusato i sintomi della malattia, risultando poi positivi. Portati in ospedale per curare la polmonite che li ha colpiti, le loro sofferenze sono risultate però meno pesanti. E questo grazie all’opera svolta dal personale medico che ha appreso la storia della coppia. Così, in breve tempo, dottori ed infermieri hanno fatto si che Giorgio e Rosa si riunissero. Ne parla il quotidiano ‘Cremonaoggi’, che pubblica la testimonianza della dottoressa Manuela Denti, coordinatrice di Ginecologia dell’Asst di Cremona.

Coppia separata, il personale medico la fa riunire in ospedale

uale si fa molto presto ad affezionarsi. Non si è mai lamentato di nulla ed anzi, ha sempre ringraziato. Poi ci ha parlato con tristezza di sua moglie, dicendo che gli mancava moltissimo”. Inizialmente Rosa aspettava Giorgio a casa, poi però anche lei si è ammalata. Appena le condizioni della donna sono migliorate, la dottoressa ha pensato di farli incontrare, il tutto senza dire niente loro. Così è stata una bella sorpresa. Mentre Rosa è guarita e ha potuto fare ritorno a casa, non altrettanto è capitato con Giorgio.

Ma si spera che presto marito e moglie possano tornare di nuovo insieme, anche dal loro cane Willy che da 17 anni fa le feste tutto il giorno.