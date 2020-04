Secondo uno studio a Pavia il Covid-19 colpisce il cuore in un caso su cinque. La ricerca è firmata dalla professoressa Eloisa Arbustini

Ci sono ancora molti dubbi sulla malattia dell’anno. I medici hanno confermato che il Covid-19 si attacca alle vie respiratorie, ma in un caso su cinque colpisce anche il cuore. La professoressa Eloisa Arbustini, direttore dell’Area di ricerca Genetica-Trapiantologia e Malattie cardiovascolari del San Matteo, ha gestito la ricerca. Secondo lo studio a Pavia, il virus può anche localizzarsi direttamente nel tessuto cardiaco, come suggerito per la prima volta da un caso clinico riportato in Italia sull’European Journal of Hearth Failure: nel cuore di un paziente con sindrome Covid-19 e grave compromissione cardiaca è stata evidenziata la presenza di particelle virali nel cuore, in particolare il virus era presente in cellule infiammatorie interstiziali del tessuto cardiaco.

Lo studio a Pavia, un caso clinico particolare

La professoressa Arbustini ha analizzato il caso clinico ed insieme al suo team ha compiuto un esame al microscopio elettronico del tessuto cardiaco della paziente ottenuto mediante biopsia. “Non sappiamo se il virus possa penetrare direttamente proprio nelle cellule cardiache – sottolinea all’ANSA la Arbustini – e non sappiamo se il virus abbia raggiunto il cuore attraverso il circolo sanguigno oppure se i macrofagì del paziente contenenti il virus siano migrate dal polmone e abbiano raggiunto il cuore; tante sono le ipotesi attualmente da valutare – spiega – ma questo caso clinico offre un’informazione importante perché teoricamente il virus potrebbe raggiungere anche altri organi. – conclude – Ma non sappiamo nulla ancora su cosa faccia“.

Un altro tassello si aggiunge al gigantesco puzzle del Covid-19, solo il tempo e le ricerche degli esperti porteranno alla verità sul nemico invisibile.