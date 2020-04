I benefici del silenzio, il benessere deriva anche da esso

Il silenzio fonte di benessere psicologico: allevia lo stress, combatte l’ansia e migliora la concentrazione. Ecco il parere degli esperti

La quarantena ci sta facendo riscoprire il piacere di stare in famiglia, ma anche la solitudine per alcuni. A molti il silenzio fa paura, soprattutto a chi piace parlare in continuazione, per questo spesso quando si è soli si preferisce lasciare la televisione accesa così solo per avere compagnia. Ad altri piace rimanere ad ascoltare la musica, che sia per una doccia o per lo sport o per un momento di intimità. Ma il silenzio può scaturire anche un benessere psicologico da cui derivano molti benefici.

I benefici del silenzio

Il silenzio è un ottimo alleato per il nostro benessere. Ci permette di concentrarci sul nostro io interno, sul ritmo della nostra persona. Godersi la tranquillità scaturisce creatività, introspezione e capacità di osservazione. La calma favorisce l’analisi dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti e desideri; fa pensare di più a noi stessi e al mondo che ci circonda. Inoltre il silenzio porta benefici anche biologici ed hanno un effetto specifico sulla nostra salute fisica e mentale. Grazie ad esso il nostro corpo non produce più il cortisolo, l’ormone prodotto dallo stress; la pressione sanguigna si abbassa con il diminuire dell’ansia; e la tensione muscolare si affievolisce.

10 minuti al giorno saranno sufficienti per ritrovare il proprio benessere psicologico e fisico. Non è una cura scientifica, ma essere da soli in alcuni momenti della giornata, magari prima di andare a letto o in doccia o appena svegli può aiutare noi stessi a soffrire meno di ansia, soprattutto in questi giorni così delicati.