Simpatico siparietto Elettra Lamborghini fidanzato. La cantante mostra il suo Nick distratto da uno degli hobby più belli e diffusi che ci siano.

La bella Elettra Lamborghini ed il fidanzato Afrojack fanno scandalo. Ma in maniera divertente. In realtà fa tutto lei, con una breve clip postata sui suoi account personali social. La 26enne di Bologna prima immortala sé stessa all’obiettivo con uno sguardo vezzoso per poi scoprire il proprio, generosissimo decolleté. Ed in camera finisce proprio Afrojack – all’anagrafe Nick van de Wall – suo compagno dal 2018, stando a quanto riferiscono i soliti bene informati. I due stanno vivendo la quarantena insieme sotto allo stesso tetto. Ed a volte non c’è niente di meglio per ammazzare il tempo che darsi ad un bel passatempo, come possono esserlo i videogiochi.

Afrojack accende la sua PlayStation 4 per passare un pò di minuti con un videogioco a tema post-apocalittico, ‘The Last of Us’. Che per certi versi può ricordare la situazione attuale portata dal Coronavirus. Ed Elettra Lamborghini, rivolta al fidanzato, esclama divertita: “Quando la PlayStation supera la fi*a, ti devono portare via il pe*e con la biga”. E poi fa seguito un abbraccio divertito. Un siparietto che ha destato molto divertimento tra i suoi fans, i quali non hanno mancato di mostrare le loro reazioni di divertimento e di apprendimento. Elettra e Nick tra l’altro hanno in programma il matrimonio a settembre 2020.

Visualizza questo post su Instagram Quarantene Mood #IOSTOACASA #WESTAYHOME 🍩🍪🍫🍰🧁🍦@afrojack Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 13 Mar 2020 alle ore 11:30 PDT

E la cantante ed ereditiera non è nuova a simpatiche trovate come questa. Già altre volte in passato non sono mancate delle scenette simili, anche da sola, da parte di una ragazza che fa dell’autoironia uno dei suoi punti di forza.