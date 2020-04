Su Instagram Romina Power sul 5G esprime un pensiero molto forte, complice anche un recente, macabro episodio avvenuto a Roma.

L’emergenza Covid 19 Italia e la pandemia di Coronavirus che ha investito il mondo intero preoccupano Romina Power. La cantante italo-statunitense attualmente starebbe rispettando il provvedimento di isolamento domiciliare dopo essersi unita ad Al Bano nella tenuta di quest’ultimo a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, in base a quanto fatto sapere da alcune testate di gossip. Lei intanto usa il suo profilo personal Instagram per comunicare quelle che sono le sensazioni che la stanno investendo. Sensazioni decisamente negative. Ma che riguardano un altro fenomeno accaduto di recente e che suona decisamente come strano. Si tratta di una improvvisa moria di uccelli avvenuta a Roma, con i corpi di decine di volatili ritrovati tutti assieme riversi sul suolo. Secondo Romina Power in realtà non ci sarebbe niente di strano.

LEGGI ANCHE –> Mamma morta Coronavirus | a 39 anni lascia 5 figli piccoli | FOTO

Romina Power, la spiegazione del fenomeno degli uccelli morti: “Colpa del 5G”

E la spiegazione che lei stessa fornisce è preoccupante. “Non è strano. Sono le onde elettromagnetiche provenienti dalle torri 5g loro muoiono subito, noi moriremo lentamente. Gli scienziati ci hanno avvertito di quanto sia nocivo esporsi alle onde elettromagnetiche del 5G. Poveri noi!! In USA c’e’ chi ha preso la situazione nelle sue proprie manie sparano contro le torri della morte”.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi | il fratello | “È ancora viva ma ha paura di farsi vedere”

Anche in passato la cantante aveva esposto delle critiche a quelle che sono le strumentazioni necessarie per far funzionare la linea di internet iperveloce, la cui denominazione è appunto 5G.