Alessia Marcuzzi nella bufera per una tavola apparecchiata: i fans attaccano la conduttrice, Selvaggia Lucarelli interviene, video.

Alessia Marcuzzi nella bufera. La foto di una tavola apparecchiata ha scatenato la rabbia dei followers che si sono scagliati contro la conduttrice che, il giorno di Pasqua, sui social, ha mostrato la propria tavola apprecchiata per un numero di persone superiore a quello delle persone che vivono con lei. Di fronte alle domande dei followers, la Marcuzzi ha spiegato l’accaduto e sull’argomento è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli.

LEGGI ANCHE—>Sanremo 2021 salta? Il patron dell’Ariston avverte: “potrebbe slittare”

Alessia Marcuzzi, Pasqua con i genitori nonostante la quarantena: interviene Selvaggia Lucarelli

I follower dei personaggi famosi sono sempre molto attenti a ciò che pubblicano i propri beniamini. I fans, così, hanno notato che la tavola mostrata dalla bionda conduttrice sui social, il giorno di Pasqua, era pronta ad accogliere un numero di commensali superiore a quello delle persone con cui vive la Marcuzzi. Alessia, così, di fronte ai commenti dei fans, ha deciso di chiarire subito la vicenda.

LEGGI ANCHE—>Melissa Satta da sogno, lato B e trasparenze super – FOTO

“La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi”, ha fatto sapere Alessia Marcuzzi a coloro che l’avevano accusato di non aver rispettato la quarantena.

LEGGI ANCHE—>Wanda Nara, ritorno alla grande su Instagram: esplosiva in quarantena – FOTO

Sulla bufera che si è scatenata intorno ad Alessia Marcuzzi è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia in cui ha scritto: “Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto. Non evo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro”.