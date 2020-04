Pier Luigi Lopalco: “Ci vuole ancora un po’ di pazienza”

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco spiega le buone pratiche che sarebbe giusto adottare a prescindere dal Coronavirus. Sfatiamo i miti

Niente sarà più come prima. Almeno per un primo momento. Quando potremo tornare alla normalità? Sono molte le domande e le credenze che si aggirano intorno al Covid-19, il nemico invisibile arrivato all’improvviso cambiando radicalmente le nostre vite. I miti da sfatare sono molti, perché in questo periodo girano molte fake news al riguardo e a cui non dovremmo dare attenzione. Ma cos’è veramente necessario? A spiegarlo è l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’Università di Pisa. Le sue indicazioni saranno utili soprattutto per capire in che modo e per quanto tempo cambierà la quotidianità degli italiani. “Parlare di date è molto complesso – dice Lopalco – Sicuramente dobbiamo fare i conti con una nuova quotidianità almeno fino a quando non sarà disponibile un vaccino. Possiamo però ipotizzare che la durata di questa fase intermedia – spiega – che inizierà nel momento in cui sarà dichiarata dal governo la famosa fase 2 fino appunto all’arrivo del vaccino, possa durare diversi mesi”.

Lopalco:” mascherine usate con criterio”

Molti sono i consigli e le indicazioni che serviranno agli italiani per tornare a vivere al di fuori delle loro abitazioni. Le mascherine ci proteggeranno dagli altri e saranno utili quando non si potrà mantenere la distanza di sicurezza. I guanti, se sporchi, possono contribuire al contagio e quindi sarebbe inutile, anzi dannoso il loro utilizzo. Lavarsi le mani e togliersi le scarpe all’entrata di casa è una buona pratica a prescindere dal Coronavirus, e allo stesso tempo aiuta a mantenere lontano la malattia. “Tutte le misure di buona prassi igienica entreranno a far parte della vita di tutti noi e – sottolinea Lopalco – ancora una volta il fatto di lavarsi spesso le mani non servirà soltanto per il Coronavirus, ma anche per migliorare l’igiene in generale”.

E’ ancora presto per guarda ad un futuro senza virus. Meglio non farsi illusioni che potrebbero contribuire ad alterare il benessere psico-fisico delle persone.