La cantante Emma Marrone condivide con i suoi follower su Instagram un commovente appello: “Nessuno resti indietro in questo difficile momento”.

Emma Marrone ha pubblicato su Instagram un video in cui lancia un appello importante. Nella didascalia che accompagna il post, la cantante scrive: “Nessuna voce resti inascoltata. Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata. Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l’arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato.#seiconnoi❓”

Emma Marrone: “Oggi è ancora tempo di dolore”

Emma spiega poi: “Ogni cosa ha suo tempo, e oggi è ancora tempo di dolore per chi non c’è più, delle cure ai malati e del sostegno economico, morale e organizzativo da chiedere a gran voce per tutti gli operatori sanitari che sono in prima linea. E questa senza dubbio è la priorità. I musicisti, gli autori, i dj, i ballerini, gli operai, i tecnici, i lavoratori specializzati, i professionisti di ogni settore dello spettacolo, i lavoratori senza cassa integrazione, i lavoratori occasionali, tutte le maestranze che lavorano nel mondo della musica e dell’intrattenimento”.

Emma conclude il suo video dicendo: “A tutti i lavoratori del settore, per tutta la fase dell’emergenza, venga assicurato un trattamento economico e previdenziale dignitoso”.