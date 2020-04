Alba Parietti dal suo profilo Instagram lancia ai suoi fan un messaggio di gioia e vicinanza.

In questi giorni di quarantena sono molti i vip che hanno riscoperto l’uso dei social per riuscire a condividere con il pubblico che li ama quelli che sono i loro pensieri, uno di questi è Alba Parietti. La soubrette spesso dal suo profilo Instagram, dove si mostra volentieri senza trucco, si è lasciata andare a commenti e riflessioni sulla drammatica situazione creatasi per il coronavirus senza peli sulla lingua com’è suo stile.

Le riflessioni di Alba Parietti su Instagram

L’ultimo post condiviso dal suo profilo Instagram ci mostra il lato riflessivo di Alba Parietti che dimostra di sentirsi nonostante tutto una donna felice che non sente il peso dell’età: “Perdonate la mia vanità, sono un’inguaribile adolescente da sempre – racconta la showgirl – lo ero da bambina quando ero già vanitosa e femmina, lo lo sono stata da donna, lo sarò finché mi sara concesso il lusso della vita”. Alba Parietti si lascia andare a considerazioni anche sul senso della vita: “La vita è tante cose. La vita è fatta di inevitabili tragedie, traumi, delusioni e di risate, di allegria, di energia. Questa sono io piccola e grande. Modesta e superba. Come tutti ho mille sfumature. Ma lasciatemi cantare e gioire di una giornata di sole nella mia immaginazione”. Gioia e serenità che però non fanno dimenticare all’Alba nazionale la difficile situazione che milioni di italiani stanno vivendo a causa dell’emergenza nata dalla diffusione del coronavirus: “Conosco i dolori più profondi, ma ho sempre portato il mio sorriso come una corona”.

“La voglia di godere ogni istante – conclude Alba Parietti – come se fosse l’ultimo e come se non dovessi morire mai. Sono stata travolta, stravolta e coinvolta. Sento il dolore degli altri. Ma sento anche i profumi della vita”.